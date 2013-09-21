Курсовая"материалы :классификация и виды"

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Предмет: Бухгалтерский финансовый учет.

Курсовая работа по теме «Материалы: их классификация и виды оценок, синтетический, аналитический учет»

Требования:

текст должен быть увязан с современными законодательными актами, инструктивным материалом, литературными источниками

Объем работы должен быть не более 25–30 страниц.

Оригинальность не менее 85%

10 лет назад
kergetova
Оксана 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
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