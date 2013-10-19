Курсовая по ТГП

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки228 просмотров
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объем 40 страниц+список литературы

анти 70-75%

срок 25.09

цена 1200 рублей

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
Lan7
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$40
6 дней
Очень недовольна сотрудничеством с Еленой и ее отношением к работе. В указанный срок (6 дней после выбора исполнителя)- 29.09 Елена не выслала работу и на следующий день тоже. Сегодня уже 1.10 и появившись сегодня в сети Елена была предупреждена, что работу нужно выслать до 18.00 по Мск, в противном случае ей будет оставлен отрицательный отзыв и выбран другой исполнитель. Я ждала до 20.45 по Мск, не писала отзыв, но прочитав мое сообщение днем, Елена благополучно испарилась и до сих пор не вышла на связь.Видимо Елена решила, что лучше получить отрицательный отзыв, чем получить оплату за работу с учетом штрафа за просрочку сдачи работы, о чем она была предупреждена. Кроме всего прочего я вынуждена выбрать исполнителя за более высокую цену из-за срочности заказа по вине Елены! Если вам тоже нужны такие проблемы, то смело обращайтесь к Елене, лично я больше не повторю этой ошибки.Категорически не рекомендую, человек безответственный и не пунктуальный.
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Все сделано отлично, спасибо за работу
Спасибо Вам, Елена, за грамотное задание, оперативную связь, быструю оплату и комфортное сотрудничество
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