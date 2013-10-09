Нужны авторы по финансовым дисциплинам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны квалифицированные авторы по следующим дисциплинам: бухгалтерский, управленческий учет, налоги, финансовый менеджмент, финансы предприятий, государственные финансы.

Опыт работы в сфере больше 3 -х лет. Рассматриваю резюме только с опытом работы, также обязательно жду примеры работ по нескольким названным ранее дисциплинам.

Также обязательно указывайте расценки свои в резюме и сроки по работам, приветствуются авторы, которые могут делать срочные работы.

10 лет назад
Sovchik
Анна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Курсовая"материалы :классификация и виды"

    Предмет: Бухгалтерский финансовый учет. Курсовая работа по теме «Материалы: их классификация и виды оценок, синтетический, аналитический учет» Требования: текст должен быть увязан с современными законодательными актами, инструктивным материалом, литературными источниками Объем работы должен быть не более 25–30 страниц. Оригинальность ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая по теме «анализ конкурентоспособности"

    предмет: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Курсовая работа по теме «Анализ конкурентоспособности продукции» Требования: текст должен быть увязан с современными законодательными актами, инструктивным материалом, литературными источниками Объем работы должен быть не более 25-30 страниц. Оригинальность не менее 85%

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая :Действие НПА

    $50

    Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц. Прошу написать курсовую 25-30 стр на указанную тему. Просьба разделить курсовую на 3 раздела: 1. действие НПА во времени, их обратная сила (раскрыть момент вступления в силу, прекращения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реферат по риторике

    $50

    Прошу написать реферат 15 стр по риторике. нужно осветить 3 темы: 1. Теория ораторского мастерства, ее формирование. Классический риторический канон 2.Тропы как выразительное средство речи 3. Этапы подготовки публичного выступления. Общая цель выступления, конкретная цель выступления.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа (ИОГП)

    Тема: Государство и право России в период расторжения крепостного строя(первая половина 19в.) Объем: 27л. Срок: до 23 сентября. Плана нет, методички тоже. План нужно согласовать. Оформление по госту. Рассматриваю исключительно исполнителей с отзывами. Жду ваших предложений.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая по экономике

    Дисциплина. Анализ финансовой хозяйственной деятельности.Курсовая.Тема: Анализ источников формирования имущест предприятия сферы услуг. Срок 5 дней. Объем около 25 листов 2 глава практическая на примере определенного предприятия,сноски.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Магистерская. Cпeциaльнaя пeдaгoгикa(дeфeктoлогия)

    Вид работы: Магистерская Предмет: Cпeциaльнaя пeдaгoгикa (дeфeктoлогия) Тема работы: Фopмиpoвание мoтивaции к кoммyникaтивной дятельнocти у дeтeй с нapyшениями слyxа Количество страниц: 100-120 Срoк: 20 дней Дополнительные требования: Сбрасываю свои наработки, от чего надо отталкиваться, т.к это уже согласовано с научным ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад