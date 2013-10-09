Нужны авторы по финансовым дисциплинам

Нужны квалифицированные авторы по следующим дисциплинам: бухгалтерский, управленческий учет, налоги, финансовый менеджмент, финансы предприятий, государственные финансы.

Опыт работы в сфере больше 3 -х лет. Рассматриваю резюме только с опытом работы, также обязательно жду примеры работ по нескольким названным ранее дисциплинам.

Также обязательно указывайте расценки свои в резюме и сроки по работам, приветствуются авторы, которые могут делать срочные работы.