Диплом по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Необходимо написать диплом по психологии, с практической частью! Тема на выбор (методические указания и темы см. в прикр. файлах)! Сначала надо написать план, далее его согласовываем, срок написания диплома 14-17 дней с момента согласования плана! Оригинальность текста по "Антиплагиат" от 75%

10 лет назад
sd0407
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв
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