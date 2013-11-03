Курсовая по предмету Деньги и Кредит

Нужны квалифицированные авторы по следующим дисциплинам: бухгалтерский, управленческий учет, налоги, финансовый менеджмент, финансы предприятий, государственные финансы. Опыт работы в сфере больше 3 -х лет. Рассматриваю резюме только с опытом работы, также обязательно жду примеры работ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужна курсовая по предмету Деньгии Кредит.
Срок до среды 25.09
уникальность от 50%, адвего шингл 5.
все остальные требования в методичке, прилагаю к проекту.
тема: Деньги как средство обращения (платежа): экономическая оценка их функционирования.
(список лит-ры + план обязательно, желательно использовать новые источники)
оплата: 25$ вебмани
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
объем 40 страниц+список литературы анти 70-75% срок 25.09 цена 1200 рублейРефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен10 лет назад
тема: Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти в cфepe coциaльнoй инфpacтpyктypы yчpeждeний cтaциoнapнoгo типa (нa пpиMepe coц3aщиты) 80 строколо нужен план. преддиплом есть далее, главы. далее рец, през, речь. 2 глава = преддиплом на 80% стоимость,срок?Завершен10 лет назад
Pa3pa6oткa cтpaтeгичecкoй пpoгpaMMы pa3вития Myниципaльнoгo пpeдпpиятия (нa пpиMepe MYП) около 80 страниц преддиплом не нужен, только главы + речь, презенташка, рец-я. по главам спец: ГМУ сейчас нужна вторая глава. план есть, утвержден. срок и стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Курсовой. Архитектурно-конструктивный проект гражданского здания Стоимость и сроки?Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Теоретический реферат. Тема: "Бюро кредитных историй: становление и развитие в российской практике" Объем: 27л. Срок: до 1 октября. Выберу исполнителя с отзывами. Требования: 1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат"; 2. Использование только свежей литературы за последние ...Завершен10 лет назад
- $180
Тема Особенности инвестиционной политики регионов России на примере Ленинградской области антиплагиат от 80% ВАЖНО ДИПЛОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИНАНСЫ нужен план, список литературы, с указанием откуда будет информация по цифрам СРОКИ 5.10.2013гг тема серьезная поэтому прошу откликнуться авторов, которые действительно напишу ...Закрыт10 лет назад
Задание и поджробности во вложении. В заявке прошу сразу указывать срок и цену.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать диплом по психологии, с практической частью! Тема на выбор (методические указания и темы см. в прикр. файлах)! Сначала надо написать план, далее его согласовываем, срок написания диплома 14-17 дней с момента согласования плана! ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт10 лет назад
Вариант 21 мет.пособия, т.е. предметная область № 21: Туроператор Оформить в MS WORD. Внимательно изучить введение, требования, примеры и правила оформления. (позже идёт как курсовой проект, возможно дальнейшее сотрудничество) лаб.раб. 1 – Описание предметной ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад