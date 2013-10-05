Таких как Анна, к счастью за 4 года я еще не встречала!!! Никому не рекомендую работать с ней. Необоснованные требования, просьбы предоставить материалы, на основании которых писалась работа, при том что ссылки стояли на все таблицы и рисунки. Сделала анализ за 10 лет, плохо - нужно за 3....Но главное, я хотела все мирно решить и переделать согласно требования, цитирую: "Вторую главу я исправлю, потому что я взяла за нее деньги. За третью мне деньги перечислять не нужно...." Хорошо, что работали по предоплате, иначе бы на 100 % уверенна труд был бы не оплачен. Никому не рекомендую!!! Я писала работу ЛИЧНО! И хвост позорно не поджимала, мне очень обидно, что Вы себя так повели. Работу я сдала в срок! Я обещала вчера - вчера и выслала. Хоть в этом то меня не обвиняйте. Только я не понимаю - если работа неправильно сделана, почему ее нельзя исправить, переделать в конце концов. Если я Вас не правильно поняла или не так сделала - ведь это же первый раз, почему нельзя было переделать? Повторю, я же не отказывалась переделывать!!! Да, все я Анна могу понять, я не тупая...На мой вопрос, что не так - Вы ни разу ответили, только перед тем как оставить отзыв написали, что много лет, нет выводов по таблицам. Я бы сократила количество лет и выводы бы добавила... Ладно, если Вам удобней самостоятельно переделывать - пожалуйста, если, конечно, действительно там нужны эти доработки вообще... Уметь идти на компромисс и не оскорблять других - это очень важно в работе с людьми, без этого далеко не пойдете.