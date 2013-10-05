Диплом

$180
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки248 просмотров
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Тема Особенности инвестиционной политики регионов России на примере Ленинградской области

антиплагиат от 80%

ВАЖНО ДИПЛОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИНАНСЫ

нужен план, список литературы, с указанием откуда будет информация по цифрам

СРОКИ 5.10.2013гг

тема серьезная поэтому прошу откликнуться авторов, которые действительно напишу качественную работу!

Оплата яндекс, киви

10 лет назад
Sovchik
Анна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$180
20 дней
Таких как Анна, к счастью за 4 года я еще не встречала!!! Никому не рекомендую работать с ней. Необоснованные требования, просьбы предоставить материалы, на основании которых писалась работа, при том что ссылки стояли на все таблицы и рисунки. Сделала анализ за 10 лет, плохо - нужно за 3....Но главное, я хотела все мирно решить и переделать согласно требования, цитирую: "Вторую главу я исправлю, потому что я взяла за нее деньги. За третью мне деньги перечислять не нужно...." Хорошо, что работали по предоплате, иначе бы на 100 % уверенна труд был бы не оплачен. Никому не рекомендую!!! Я писала работу ЛИЧНО! И хвост позорно не поджимала, мне очень обидно, что Вы себя так повели. Работу я сдала в срок! Я обещала вчера - вчера и выслала. Хоть в этом то меня не обвиняйте. Только я не понимаю - если работа неправильно сделана, почему ее нельзя исправить, переделать в конце концов. Если я Вас не правильно поняла или не так сделала - ведь это же первый раз, почему нельзя было переделать? Повторю, я же не отказывалась переделывать!!! Да, все я Анна могу понять, я не тупая...На мой вопрос, что не так - Вы ни разу ответили, только перед тем как оставить отзыв написали, что много лет, нет выводов по таблицам. Я бы сократила количество лет и выводы бы добавила... Ладно, если Вам удобней самостоятельно переделывать - пожалуйста, если, конечно, действительно там нужны эти доработки вообще... Уметь идти на компромисс и не оскорблять других - это очень важно в работе с людьми, без этого далеко не пойдете.
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