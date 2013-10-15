Диплом, совершен-вание предпр-я в сферы coцзaщиты

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки169 просмотров
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тема: Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти в cфepe coциaльнoй инфpacтpyктypы yчpeждeний cтaциoнapнoгo типa (нa пpиMepe coц3aщиты)

80 строколо

нужен план.

преддиплом есть

далее, главы.

далее рец, през, речь.

2 глава = преддиплом на 80%

стоимость,срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Sergei_priority
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$200
11 дней
Спасибо, Сергей, за детальное исправление замечаний и кропотливую работу! Работу приняли, это прекрасно)
Работа была очень трудоемкой: спасибо Сергею за помощь+ все четко с оплатой.
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