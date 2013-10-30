Реферат (Банковское дело)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки139 просмотров
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Теоретический реферат.

Тема: "Бюро кредитных историй: становление и развитие в российской практике"

Объем: 27л.

Срок: до 1 октября.

Выберу исполнителя с отзывами.

Требования:

1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат";

2. Использование только свежей литературы за последние 3 года;

3. Использование разноплановой литературы (науч. статьи, монографии, учебные пособия и т.д.)

4. Своевременность сдачи.

10 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$24
7 дней
От сотрудничества с Марией остались только самые положительные впечатления. Работа выполнена в срок, согласно требованиям. Спасибо!
Все хорошо, Станислав на связи, работа оплачена.) Рекомендую!
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