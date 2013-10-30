Реферат (Банковское дело)

Нужны квалифицированные авторы по следующим дисциплинам: бухгалтерский, управленческий учет, налоги, финансовый менеджмент, финансы предприятий, государственные финансы. Опыт работы в сфере больше 3 -х лет. Рассматриваю резюме только с опытом работы, также обязательно жду примеры работ ...
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Теоретический реферат.
Тема: "Бюро кредитных историй: становление и развитие в российской практике"
Объем: 27л.
Срок: до 1 октября.
Выберу исполнителя с отзывами.
Требования:
1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат";
2. Использование только свежей литературы за последние 3 года;
3. Использование разноплановой литературы (науч. статьи, монографии, учебные пособия и т.д.)
4. Своевременность сдачи.
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