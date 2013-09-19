Диплом: Культурология.

$165
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка70 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: тема не принципиальна. но желательно чтобы в теме звучало что-то связанное с фестивалями.

Объем: 70-75 стр.

Цена 5000р

Срок 7-10 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Ждем ваших заявок

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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