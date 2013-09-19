Диплом: Культурология.

Добрый день. Нужна курсовая по предмету Деньгии Кредит. Срок до среды 25.09 уникальность от 50%, адвего шингл 5. все остальные требования в методичке, прилагаю к проекту. тема: Деньги как средство обращения (платежа): экономическая оценка их функционирования. (список лит-ры + ...