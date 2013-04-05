Экономический анализ (с элементами бух учета и аудита) объем 75 страниц+приложения антиплагиат.ру, EtXT по 75% сдача по главам до 25 апреля цена 5500 ...
Отчет по практике (программирование)
по Access и Edius
Объем - 25 стр.
Срок - 05.04.13
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