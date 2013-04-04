Реферат по теории государства и права

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Доклад на 5 стр по предмету теория государства и права

Только основное, никакой воды.

Тема:

0с0бенн0сти механизма с0временн0г0 российского государства.

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12 лет назад
baksi8
39 лет
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Был
10 лет назад

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