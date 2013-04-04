Отчет по практике (соцобеспечение)

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Тема: ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО ПРАКТИКЕ.

1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;(ПРИМЕЧАНИЕ,ПМ01.ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

1.СИСТЕМА РАСЧЕТА И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ (ПО СТАРОСТИ,ДОСРОЧНОЙ,ПО ИНВАЛИДНОСТИ,ПО ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА)

2.АНАЛИЗ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПЕНСИИ(ПО СТАРОСТИ,ДОСРОЧНОЙ,ПО ИНВАЛИДНОСТИ,ПО ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА)ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.

2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО ПРАКТИКЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПФ РФ ;

(ПРИМЕЧАНИЕ,ПМ02.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.ОРГАНОВ ПФ РФ)

1.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

2.ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

3.КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

4.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

5.ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

6.СТРУКТУРА И ОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ)

7.ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ(ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ).ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ,НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА,СИСТЕМА УЧЕТА БАЗА ДАННЫХ

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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