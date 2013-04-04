Отчет о преддипломной практике

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отчета о преддипломной практики. Срок исполнения строго 13 апреля 2013г., 30-40 листов, тема:

Анализ и модернизация системы безопасности обмена данными центрального офиса ЗА0 с филиалами в регионах, 5 филиалов

Вид деятельности компании – лизинг оборудования и автотранспортных средств.

Обязательно коснуться темы облачных сервисов, которые могут быть использованы для решения данной задачи

12 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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