Дипломный проект - микропроцессорные системы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок71 просмотр

Предмет, дисциплина: микропроцессорные системы

Тема работы: разработка микропроцессорной системы управления отопительной системой жилого дома

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 100 страниц

Срок выполнения: до 35 дней

Антиплагиат от 70%

Методичка приложена (Программа исходник и аппаратная часть, 6-граф листов, схемы чертежи, блок схемы)

Жду предложений по цене

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров