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Повышение эффективности организации производства
Тема: Повышение эффективности организации производства на газодобывающем предприятии
Структура: Анализ эффективности предприятия, составление программы и расчет эффективности программы.
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