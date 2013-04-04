Повышение эффективности организации производства

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок88 просмотров

Тема: Повышение эффективности организации производства на газодобывающем предприятии

Структура: Анализ эффективности предприятия, составление программы и расчет эффективности программы.

12 лет назад
EvelineG
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров