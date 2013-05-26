Практика совершенствование управления перс-лом

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Завершен3 заявки129 просмотров

Coвepшeнcтвoвaниe cиcтeMы yпpaвлeния пepcoнaлoM opгaни3aции

80 стр

преддиплом есть, по содержанию - принят. кроме оформления: надо оформление сделать

презент, речь, рецензия.

план на утв-е

оформление по методе строго

по главам

предприятие скажу в лс

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
17 дней
Спасибо. Нужное сделано. Автор быстро решает все вопросы.
Успешное сотрудничество, все отлично.

Заявки фрилансеров

avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад