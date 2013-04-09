Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo yдepжaнию пepcoнaлa opгaни3aции 80 страниц план есть, на утверждении нужны введение и преддиплом. далее ждем утверждения. сдавать по главам после утв-я плана речь+презент+рецензия оформление строго ...
Курсовая по праву
Тема: Понятие и признаки множественности преступлений.
Требования: объем работы 25–30 стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: задачи, цели, актуальность работы, объект, предмет исследования
Срок сдачи работы: 09.04.2013 до 20.00
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