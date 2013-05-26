Диплом по совершенствованию обучения перс-ла

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Завершен1 заявка126 просмотров

Coвepшeнcтвoвaниe внyтpифиpMeннoгo o6yчeния пepcoнaлa

80 стр

с практикой, рец, през и речью.

предприятие скажу в лс, есть материал.

оформление строго.

по главам. вначале утвердить план

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hapzalis
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$160
15 дней
План сдал. дальше договорились, что проект не делает.
Очень хороший заказчик... Спасибо

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hapzalis
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад