Информационные технологии, курсовая

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Завершен3 заявки121 просмотр

Информационные технологии в экономике и управлении.

Во вложении задание на курсовую.

Сразу указывайте в проекте стоимость и возможный срок выполнения.

Корректировки, при необходимости, обязательны.

12 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$60
7 дней
Работа выполнена достойно! Рекомендую!
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад