Реферат по праву

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Завершен3 заявки144 просмотра

"Правовой статус политических партий" объем(10-15 стр)

введение

1.Нормативно-правовые акты(из разных кодексов)

2. Теоретическая часть

3. Практическая часть(описать 1 партию её праграмму, законы и т.д. не больше 2 страниц)

заключение

Срок 3 дня

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12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$35
3 дня
Спасибо за отличную работу!
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oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад