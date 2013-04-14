Курсовая синтез логических устройств

$55
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Завершен1 заявка102 просмотра

Предмет, дисциплина: Математическая логика

Тема работы: Синтез логических устройств комбинационного типа

Тип работы: Курсовая

Содержание: Практика и описание на 20 листов в произвольной форме

Срок выполнения: 6 дней

Сделать 11 вариант

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$30
6 дней
Спасибо за отличную работу!
Требовательный и грамотный заказчик. Было приятно сотрудничать по интересному проекту.

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад