Курсовая по гостиничному сервису

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Курсовая

Тема организация работы хостелов,

20стр,

до конца 25 апреля..

предмет называется: организация обслуживания гостей во время проживания в гостинице

пожалуйста, сразу пишите цены

12 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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