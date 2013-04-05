Курсовая Методы оптимальных решений

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок113 просмотров

работа по МОРу из 5-заданий (из них одно - теория):

вариант 2 задания 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

скажите пожалуйста сколько будет стоить и за какое время сделаете Методы оптимальных решений?

12 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров