Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo yдepжaнию пepcoнaлa opгaни3aции 80 страниц план есть, на утверждении нужны введение и преддиплом. далее ждем утверждения. сдавать по главам после утв-я плана речь+презент+рецензия оформление строго ...
Курсовая Методы оптимальных решений
работа по МОРу из 5-заданий (из них одно - теория):
вариант 2 задания 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2
скажите пожалуйста сколько будет стоить и за какое время сделаете Методы оптимальных решений?
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