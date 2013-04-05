Курсовая по микроэкономике

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Закрыт6 заявок110 просмотров

курсовая по микроэкономике

Тема "Российские Нобелевские лауреаты в области экономики"

плана нет

Работа выполняется в объеме 25 - 30 страниц стандартного

формата А4 (210 х 297) машинописного (рукописного текста).

Сдача в конце апреля

Методичка есть, но только в бумажном варианте

пожалуйста сразу пишите цены

12 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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