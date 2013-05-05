Тип работы: Дипломная работа ( с практической частью) Предмет: Электрорэнергетика Тема работы: Электроснабжение части города Пугачева Количество страниц: 80-100 Сроки: 1 месяц
Курсовая: Теория потребительского выбора
Тема курсовой работы: Маржинализм. Теория потребительского выбора.
Дисциплина микроэкономика 1-й курс. Руководитель просил использовать современные источники литературы.
Объем 25 стр.
Сроки 7–8 рабочих дней
Требуется план.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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