Курсовая: Теория потребительского выбора

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Завершен6 заявок130 просмотров

Тема курсовой работы: Маржинализм. Теория потребительского выбора.

Дисциплина микроэкономика 1-й курс. Руководитель просил использовать современные источники литературы.

Объем 25 стр.

Сроки 7–8 рабочих дней

Требуется план.

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$40
7 дней
Наталья ответственный автор, который всегда серьезно подходит к своей работе. Спасибо за очередной проект.
Спасибо, за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад