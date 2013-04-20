Дописать 3-ю главу диплома

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Здравствуйте.

Необходимо дописать 3 главу,заключение,список лит-ры Откорректировать оформление всего диплома в соответствии с методичкой .Еще нужен доклад и презентация.

Тема диплома: Эффективность использования финансовых ресурсов в управлении социальной защиты населения (на примере Варненского муниципального района)

Интересует цена - срок.

Данные к работе прилагаем.

12 лет назад
cheldip
35 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
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Был
10 лет назад
12 лет назад
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8 дней
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bringlight
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