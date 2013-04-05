Дипломный проект

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Задание во вложении

объем 65 страниц+список литературы+приложения

антиплагиат.ру 75%

сдача по главам до 25.04

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров