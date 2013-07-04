диплом на тему ремонт валов скребкового конвейера. срок - 25 дней университет МГГУ
Дипломная работа по программированию
Обучающий курс создания видеороликов в программе Windows Movie Maker.
I.Введение
1) Актуальность
2) Цели, задачи
Введение 1-2 странички.
Глава I
1) Проанализировать курсы по созданию видеороликов.
2) Программа для создания видеороликов.
Почему выбрал Windows Movie Maker.
Глава I должна включать в себя 15 страниц.
Глава II
1) Планирование
2) Практические задания для создания видеороликов.
3) Ролики о ФТИ (ФТИ- мой факультет, будет материал, возможно нужна будет помощь, пока не точно)
Глава II должна включать в себя 20-25 страниц.
Заключение
Мои выводы
Заключение и мои выводы - 1 страница
Список литературы ( не менее 20 источников)
Вся работа- 50 страниц
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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