Дипломная работа по программированию

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Завершен2 заявки637 просмотров

Обучающий курс создания видеороликов в программе Windows Movie Maker.

I.Введение

1) Актуальность

2) Цели, задачи

Введение 1-2 странички.

Глава I

1) Проанализировать курсы по созданию видеороликов.

2) Программа для создания видеороликов.

Почему выбрал Windows Movie Maker.

Глава I должна включать в себя 15 страниц.

Глава II

1) Планирование

2) Практические задания для создания видеороликов.

3) Ролики о ФТИ (ФТИ- мой факультет, будет материал, возможно нужна будет помощь, пока не точно)

Глава II должна включать в себя 20-25 страниц.

Заключение

Мои выводы

Заключение и мои выводы - 1 страница

Список литературы ( не менее 20 источников)

Вся работа- 50 страниц

12 лет назад
diplom-time
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hapzalis
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$85
20 дней
Более менее
Спасибо за сотрудничество

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hapzalis
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад