Диплом: государственное и муниципальное управлен.

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Использование новых информационных технологий в сфере здравоохранения

Объем 90-100 страниц.

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Данные прилагаем.

Интересует цена - срок.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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