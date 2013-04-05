Курсовая по макроэкономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки147 просмотров

Нужна курсовая по макроэкономике с практической частью.

Объем — 25–35 стр.

В институте работа в электронном виде будет проверяться электронной программой на плагиат. Если работа будет скачена с интернета – программа работу забракует и работа будет возвращена.

Список тем вышлю исполнителю на выбор.

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$40
7 дней

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад