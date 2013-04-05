Технология машиностроения

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Курсовой. Проектирование и расчет зажимного приспособления при обработки детали шестерня (операция 60 - зубофрезерная)

12 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад

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Нет заявок фрилансеров