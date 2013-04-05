Диплом по автомобильному транспорту

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Здравствуйте. Необходимо написать диплом на тему: Разработка системы контроля качества ремонта машин для УМ4 (управление механизации №4)

Диплом составлять по методическому указанию (прикреплено).

Машина: бульдозер,

Чертежи общего вида, рабочего оборудования, конструкторская часть не менее 4 листов.

Технологическая часть - взять какую-нибудь деталь бульдозера, сделать тех. процесс восстановления (1 лист ремонтный чертеж и 4 листа восстановления по расчету)

Часть по системам менеджмента качества (матрица ответственности). Сюда можно добавить план мероприятий по улучшению качества ремонта бульдозера

Часть по бжд и экономике

Желательно использовать эту книгу: Зорин_Основы работоспособности технических систем

Ссылка на книгу (просьба не удалять, так как файл большой, прикрепить здесь нет возможности):

http://files.mail.ru/B42CDF731A2E4890853F697EC87027FB

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12 лет назад
studhelper
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10 лет назад

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