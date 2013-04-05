Диплом по ДВС

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Здравствуйте. Необходимо написать диплом на тему: Расчет дизельного легкового автомобильного двигателя, 4-тактного , 6-цилиндрового, V - образного, мощностью 180кВт, при 3500 мин-1 жидкостного охлаждения

Примерный план и исходные данные в прикрепленном файле

Сроки - до 21 апреля

Жду предложений по цене

12 лет назад
studhelper
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10 лет назад

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