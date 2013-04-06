Курсовая работа – Специальный менеджмент

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине "Специальный менеджмент"

Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427

Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке -

yadi.sk/d/moPxhGFz3otCg

Программу для открытия методички в формате .djvu можете скачать по ссылке:

yadi.sk/d/zmJMLeQs1zQW9

Готовую работу необходимо высылать на е-мейл – [email protected]

В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Также возможно проведение сделок с гарантией сайта (СБР).

Ждем Ваших предложений.

* Примечание

В данное время наша компания формирует базу данных удаленных исполнителей (всех видов удаленной работы в электронной форме, в т.ч. студенческих работ, переводов, сайтов, программирования, проектирования и т.д.).

Если Вы заинтересованы в получении заказов от нас на постоянной основе – просьба выслать нам резюме со следующей информацией:

1. ФИО

2. Сфера деятельности, в которой Вы специализируетесь (при этом просим указывать узкую специализацию, т.е. тот перечень работ, по которым Вы обладаете наибольшими теоретическими и практическими навыками.

3. Контактную информацию