Дипломная по истории

дипломная работа

срок - 5 дней первую главу и 7 дней на вторую главу

Тема - "Монеты московского государства 16 века"

Кол-во листов - 60

Плана как такового нет. Договорились, что 1 глава идет о способах производства монет и монетных дворах + реформа Елены Глинской, вторая часть о видах монет, подделках и т.д. и т.п.

нужна дипломная с гарантией до сдачи,чтоб все поправки вносились бесплатно

нужно план дипломной утвердить