Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине "Специальный менеджмент" Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427 ...
Курсовая работа – Экономика отрасли
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине "Экономика отрасли"
Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427
Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке -
Программу для открытия методички в формате .djvu можете скачать по ссылке:
Готовую работу необходимо высылать на е-мейл – [email protected]
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Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.
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