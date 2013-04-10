Тема: Понятие блендинга в английском языке. Объём: 20 стр. В работе примеры на русском и английском. Срок: 5 дней. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать ...
Реферат по предмету "Научно-технические архивы"
Тема: Основные этапы централизации хранения НТД в советский период.
Объём: 7 стр.
Срок: 2-3 дня.
Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:
- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;
- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;
- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка, на карту Сбербанка, но тогда оплата в течение нескольких дней.
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