Реферат по предмету "Научно-технические архивы"

$50
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Завершен1 заявка139 просмотров

Тема: Основные этапы централизации хранения НТД в советский период.

Объём: 7 стр.

Срок: 2-3 дня.

Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:

- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;

- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;

- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка, на карту Сбербанка, но тогда оплата в течение нескольких дней.

12 лет назад
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Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$35
3 дня
Работа была сделана в срок и согласно требованиям. Спасибо.
Заказчик постоянно был на связи. Оплата произведена вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад