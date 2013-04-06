Диплом менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки119 просмотров

Тема- Анализ конкурентности предприятия

Срок- 15 дней

Объем -70 стр с приложениями

Ап-75-80%

1 Теоретические основы темы исследования

1.1 Конкуренция как фактор экономического роста

1.2 Основы теории конкурентного преимущества

1.3 Изучение конкурентоспособности предприятия

2. Анализ конкурентоспособности ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений»

2. 1. Технико-экономическая характеристика ООО Бугульминская дистанция гражданских сооружений

2.2. Организационно-управленческий анализ ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений «

2.3. Анализ внутренней и внешней среды деятельности предприятия

2.4. Оценка конкурентных преимуществ ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений»

3. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений»

3.1. Характеристика проектных мероприятий по росту конкурентных преимуществ в исследуемом

предприятии

3.2. Обоснование экономической эффективности проектных мероприятий

12 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров