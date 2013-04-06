Здравствуйте! Необходимо написать введение для диплома "Разработка мобильного приложения для интернет магазина BlaBla.ru на базе операцилнной системы iOS". В ходе дипломной работы будет разработано прложение вроде этих: - ...
Диплом менеджмент
Тема- Анализ конкурентности предприятия
Срок- 15 дней
Объем -70 стр с приложениями
Ап-75-80%
1 Теоретические основы темы исследования
1.1 Конкуренция как фактор экономического роста
1.2 Основы теории конкурентного преимущества
1.3 Изучение конкурентоспособности предприятия
2. Анализ конкурентоспособности ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений»
2. 1. Технико-экономическая характеристика ООО Бугульминская дистанция гражданских сооружений
2.2. Организационно-управленческий анализ ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений «
2.3. Анализ внутренней и внешней среды деятельности предприятия
2.4. Оценка конкурентных преимуществ ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений»
3. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Бугульминская дистанция гражданских сооружений»
3.1. Характеристика проектных мероприятий по росту конкурентных преимуществ в исследуемом
предприятии
3.2. Обоснование экономической эффективности проектных мероприятий
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