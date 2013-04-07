Тема: Основные этапы централизации хранения НТД в советский период. Объём: 7 стр. Срок: 2-3 дня. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям: - ...
Введение для диплома "Мобильное приложение"
Здравствуйте!
Необходимо написать введение для диплома "Разработка мобильного приложения для интернет магазина BlaBla.ru на базе операцилнной системы iOS".
В ходе дипломной работы будет разработано прложение вроде этих:
- https://itunes.apple.com/sn/app/ozon.ru/id407804998
- https://itunes.apple.com/es/app/sapato/id558390165
По моему мнению во введении обязательно должны быть затронуты следующие пункты:
- Про информационные технологии их бурное развитие в целом
- Про интернет магазины и электронную коммерцию
- Про мобильные устройства, рост мобильных устройств и удобство в использовании в связке с интернет магазинами
- Последним абзацем(ами) описать АКТУЛАЬНОСТЬ данной работы
Другие на Ваше усмотрение. Все пункты должны быть связаны между собой одной "сюжетной линией", а не быть отдельными и независимыми по смыслу кусками.
Требования:
- Не менее 3000 символов
- Текст гармонично разбит на абзаци по смыслу
- Минмум воды, только по делу!
Оставляйте заявки, пишите в ЛС.
Заранее благодарен!
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