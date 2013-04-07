Введение для диплома "Мобильное приложение"

Здравствуйте!

Необходимо написать введение для диплома "Разработка мобильного приложения для интернет магазина BlaBla.ru на базе операцилнной системы iOS".

В ходе дипломной работы будет разработано прложение вроде этих:

- https://itunes.apple.com/sn/app/ozon.ru/id407804998

- https://itunes.apple.com/es/app/sapato/id558390165

По моему мнению во введении обязательно должны быть затронуты следующие пункты:

- Про информационные технологии их бурное развитие в целом

- Про интернет магазины и электронную коммерцию

- Про мобильные устройства, рост мобильных устройств и удобство в использовании в связке с интернет магазинами

- Последним абзацем(ами) описать АКТУЛАЬНОСТЬ данной работы

Другие на Ваше усмотрение. Все пункты должны быть связаны между собой одной "сюжетной линией", а не быть отдельными и независимыми по смыслу кусками.

Требования:

- Не менее 3000 символов

- Текст гармонично разбит на абзаци по смыслу

- Минмум воды, только по делу!

Оставляйте заявки, пишите в ЛС.

Заранее благодарен!