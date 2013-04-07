Тема- Анализ конкурентности предприятия Срок- 15 дней Объем -70 стр с приложениями Ап-75-80% 1 Теоретические основы темы исследования 1.1 Конкуренция как фактор экономического роста 1.2 Основы теории конкурентного ...
Курсовая на тему ФОМС
3 главы, объем не более 30 стр + приложения
1 глава: сущность
2 глава: анализ доходов и расходов
3 глава перспективы развития
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