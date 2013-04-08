Преддипломная практика психология---написание отчета.

Тема диплома и план в приложении

С практической частью

В приложении требования к работе, методичка по оформлению и пример сданной работы.

В работе надо сделать 3 методики для штата сотрудников в 6 человек

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Объем работы 30–35 страниц.(не считая приложений)

Ссылки квадратные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 75% .

При успешном выполнении заказа будет заказана дипломная работа по этой же теме.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 16.04.2012 до 02 часов ночи МСК