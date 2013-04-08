Диплом - 1-я глава

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Закрыт3 заявки156 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать 1-ю главу диплома.

Тема: УСТОЙЧИВОСТЬ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ, КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

Объем 35-40 страниц.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

План прилагаем.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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