Написать типовой регламент по МСФО

Необходимо найти существующий шаблон или написать с нуля небольшой регламент создания и утверждения финансовой отчетности в соответствии с правилами МСФО.

В регламенте прописать процедуру согласования и утверждения руководством (CEO/CFO), а также другими стандартно участвующими в управлении финансовой отчетностью подразделениями до момента публикации отчетности на всех этапах подготовки, которые включают в себя:

1) Когда и кому отсылается драфт

2) Когда и кем принимаются комментарии

3) В какой срок рассматриваются комментарии

4) С какой периодичностью руководству доносится информация о нестандартных операциях и существенных транзакциях

5) Как согласовываются регламентные документы

6) Когда и кем согласовывается и подписывается финальный пакет отчетности

Также необходимо прописать в регламенте процедуру внесения изменений и доступ к мастер-файлу (оригиналу) отчетности, прописать кто имеет право вносить в мастер-файл изменений и как руководство удостоверяется, что финальная отчетность включает все обоснованные комментарии и замечания руководства (для контроля рисков по SOX).