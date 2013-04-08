Введение: актуальность выбранной темы, цели, задачи, предмет, объект исследования Теория: 1. Современные тенденции в HR-менеджменте 2. Служба безопасности и ее роль в управлении персоналом Анализ: 1. Общая характеристика предприятия (предприятие ...
Написать типовой регламент по МСФО
Необходимо найти существующий шаблон или написать с нуля небольшой регламент создания и утверждения финансовой отчетности в соответствии с правилами МСФО.
В регламенте прописать процедуру согласования и утверждения руководством (CEO/CFO), а также другими стандартно участвующими в управлении финансовой отчетностью подразделениями до момента публикации отчетности на всех этапах подготовки, которые включают в себя:
1) Когда и кому отсылается драфт
2) Когда и кем принимаются комментарии
3) В какой срок рассматриваются комментарии
4) С какой периодичностью руководству доносится информация о нестандартных операциях и существенных транзакциях
5) Как согласовываются регламентные документы
6) Когда и кем согласовывается и подписывается финальный пакет отчетности
Также необходимо прописать в регламенте процедуру внесения изменений и доступ к мастер-файлу (оригиналу) отчетности, прописать кто имеет право вносить в мастер-файл изменений и как руководство удостоверяется, что финальная отчетность включает все обоснованные комментарии и замечания руководства (для контроля рисков по SOX).
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