Технология производства, монтажа энергоустановок

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Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсового проекта по дисциплине " Технология производства, монтажа и ремонта энергоустановок "

Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика -

10041034895

Программу для открытия методички в формате .djvu можете скачать по ссылке:

yadi.sk/d/zmJMLeQs1zQW9

В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Также возможно проведение сделок с гарантией сайта (СБР).

12 лет назад
qua1ity
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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