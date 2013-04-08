Взаимосвязь мотивации и стиля подчинения сотрудников (на примере детской поликлиники) Сроки - 20 дней antiplagiat.ru от 70% 2 главы: теоретическая и эмпирическая. (объем 60-70 страниц)
Диплом по искусствоведению
диплом по немецкому экспрессионизму.
план и задания есть. комментарии к плану - тоже.
еще 2 мои курсовые (с библиографией) к 2-м разделам.
заявки желательны от искусствоведов
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