Диплом по психологии

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Закрыт3 заявки109 просмотров

Взаимосвязь мотивации и стиля подчинения сотрудников (на примере детской поликлиники)

Сроки - 20 дней

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2 главы: теоретическая и эмпирическая. (объем 60-70 страниц)

12 лет назад
kogan87
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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