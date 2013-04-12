Реферат - Психологическая подготовка

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Тема: Превращение пассивной толпы в действующую: признаки и правила безопасного поведения.

12-15 стр, уникальность не ниже 75% по адвего

срок - 12.04.13

стоимость?

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров