Диплом на тему "Совершенствование процесса "Формирование паспортов качества газа" на предприятии ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Срок 12 дней с момента подтверждения! Методичку прикладываю! Цена?
Вторая часть дипломного проекта
Нужно написать вторую практическую часть диплома(менеджмент).Тема:Исследование мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организации отрасли физической культуры и спорта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить реферат (примерно на 10 страниц) по международному маркетингу на тему :"Малый бизнес в условиях вступления России в ВТО". РГГУ 3 курс Факультет управления Маркетинг. Оригинальность текста не ниже 70%. Необходимо предоставить ...Завершен12 лет назад
- $15
Итак, что следует сделать. В приложении есть 2 файла. файл "дипломф" - архив, в котором дипломная работа, разбитая по файлам. Следует собрать ее воедино, так чтобы все выглядело эстетически красиво, никакие ...Завершен12 лет назад
Дипломная на тему: Государственн0 частные-партнёрства в мировой экономике. Работа нужна в четверг Пишите стоимость и срокиЗавершен12 лет назад
Тема: "Реализация личностного подхода в обучении младших школьников посредством игры". Теория + практика. Объем - 30 листов. Срок - 12 апреля.Завершен12 лет назад
Тема: Превращение пассивной толпы в действующую: признаки и правила безопасного поведения. 12-15 стр, уникальность не ниже 75% по адвего срок - 12.04.13 стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
диплом по немецкому экспрессионизму. план и задания есть. комментарии к плану - тоже. еще 2 мои курсовые (с библиографией) к 2-м разделам. заявки желательны от искусствоведовРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Взаимосвязь мотивации и стиля подчинения сотрудников (на примере детской поликлиники) Сроки - 20 дней antiplagiat.ru от 70% 2 главы: теоретическая и эмпирическая. (объем 60-70 страниц)Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $80
Здравствуйте! Нужно написать 3-5 главу Диплома. Тема: Программная система учета семейного бюджета. Все требования по разделам присутствует, и программа есть. Тема Диплома связана с Базой данных. Срок: Желательно к ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
магистерская по мapкетингу тема - Mapкетинговой aнaлиз: oцeнка cтoимости бизнecа в пpoцедуре дью дилижeнc объем от 90стр. срок 15 дней требования прикрепленыРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад