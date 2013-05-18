Вторая часть дипломного проекта

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Завершен2 заявки171 просмотр

Нужно написать вторую практическую часть диплома(менеджмент).Тема:Исследование мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организации отрасли физической культуры и спорта.

12 лет назад
Anastasiya174
Анастасия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$85
7 дней
Работа была сделана в срок,претензий нет.
Спасибо за четкое задание и быструю оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад