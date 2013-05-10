Реферат

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Завершен2 заявки111 просмотров

Необходимо выполнить реферат (примерно на 10 страниц) по международному маркетингу на тему :"Малый бизнес в условиях вступления России в ВТО".

РГГУ 3 курс Факультет управления Маркетинг.

Оригинальность текста не ниже 70%. Необходимо предоставить реферат 10.04.13, можно к вечеру.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$13
2 дня
Спасибо за работу. Все хорошо.
!!!

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dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад