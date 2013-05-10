Итак, что следует сделать. В приложении есть 2 файла. файл "дипломф" - архив, в котором дипломная работа, разбитая по файлам. Следует собрать ее воедино, так чтобы все выглядело эстетически красиво, никакие ...
Реферат
Необходимо выполнить реферат (примерно на 10 страниц) по международному маркетингу на тему :"Малый бизнес в условиях вступления России в ВТО".
РГГУ 3 курс Факультет управления Маркетинг.
Оригинальность текста не ниже 70%. Необходимо предоставить реферат 10.04.13, можно к вечеру.
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