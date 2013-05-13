Дипломная экономическая

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Завершен2 заявки115 просмотров

Дипломная на тему: Государственн0 частные-партнёрства в мировой экономике.

Работа нужна в четверг

Пишите стоимость и сроки

12 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
Всё ок! продолжаем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад